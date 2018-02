El conductor hauria perdut el control de la moto a causa de la maniobra, en fregar amb un cotxe

La investigació del greu accident de moto a l’avinguda Salou d’Andorra la Vella que dijous al vespre va provocar la mort d’un menor de 16 anys, Claudio Miguel da Silva, i hores després també la del seu pare, Luis Filipe Gonçalves, de 45, continua oberta. Però les primeres informacions recollides, tant dels enregistraments de les càmeres que hi ha a la zona com de testimonis presencials, apunten a un avançament de la motocicleta com l’origen del fatal succés. Segons fonts properes a la investigació, el que s’ha pogut constatar és que la motocicleta (una Kawasaki ER650 amb matrícula del Principat)

