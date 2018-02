El Superior tomba tres recursos més dels bancs per les accions preferents

La Batllia obliga a retornar part de la inversió a alguns clients que els van denunciar

La sala civil del Tribunal Superior de Justícia ha tombat recentment els tres recursos presentats per entitats bancàries contra sentències de la Batllia que els obligaven a retornar diners a diversos clients que havien adquirit accions preferents. Així, el Superior, com ja havia dictat la Batllia, considera que el banc ha de reemborsar la quantitat de 132.000 euros (el valor de les accions adquirides) a una clienta que les va comprar l’any 2010. També obliga una altra entitat (no es descarta que en tots tres casos sigui la mateixa, ja que la sentència no especifica quin dels cinc bancs andor­rans

