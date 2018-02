El risc d'allaus es rebaixa de nivell quatre a nivell tres

Reobren les carreteres de Sorteny, Montaup i la coma de Ransol

El risc d’allaus del Principat, que els darrers dies se situava a nivell quatre, es rebaixa a nivell tres a partir dels 2.200 metres arreu del territori durant el dia d’avui. Així ho va posar de manifest ahir el director de Protecció Civil, Francesc Areny, que va assegurar que “hi ha zones on el vent ha tret la neu però s’han creat plaques de gel”. Areny va assenyalar que encara que el risc s’hagi reduït, el nivell tres obliga a vigilar, especialment si es fan sortides fora de pista, on hi ha perill d’allaus per placa. El director de Protecció