Unicef Andorra organitzarà un taller de ganxet solidari per recaptar fons

Actualitzada 22/02/2018 a les 07:19

Unicef Andorra organitzarà dimecres vinent un taller de ganxet solidari per recaptar fons per a les activitats de l’organització. El taller, que tindrà lloc al vestíbul de l’hotel Plaza i que porta per títol El fil solidari, estarà impartit per Estefania González, que porta el blog a Internet Santa Pazienzia, en el qual ensenya a fer ganxet i mitja a través de diferents tutorials i consells.

Durant l’activitat prevista per dimecres que ve, González ensenyarà a fer un barret i un coll de llana. La inscripció a l’activitat té un cost de 25 euros, que es destinaran íntegrament a Unicef Andorra, i al preu de la matrícula s’hi inclou el material i els patrons per fer el producte. El taller, del qual ja s’han reservat la meitat de les 50 places disponibles, tindrà una durada de dues hores i dos torns, de 17 hores a 19 hores i de 19 hores a 21 hores. També s’ha activat una fila zero perquè la gent pugui fer un donatiu d’almenys cinc euros, i , a canvi, rebrà els patrons per correu electrònic.

A més, l’Unicef convidarà els assistents a donar el projecte realitzat o a fer-ne més des de casa per posar-los a la venda amb el seu desig per a cada infant. L’objectiu és que es pugui repetir durant l’any.

