El ministeri públic demana que l’expresident d’Orfund pagui 15.000 euros al ministre

La fiscalia de Barcelona considera que l’expresident d’Orfund Joan Samarra ha estat intentant difamar el ministre de Finances, Jordi Cinca, amb la presentació d’una querella que segons el ministeri públic era temerària, no tenia cap prova i venia a ser una pel·lícula inventada per perjudicar-lo. Segons van informar fonts properes al cas, la fiscalia creu que per aquest comportament amb voluntat d’injuriar amb una història inversemblant Samarra ha d’indemnitzar Jordi Cinca amb 15.000 euros. El ministre havia presentat una querella per difamació i calúmnies contra Samarra, el mitjà digital espanyol Crónica Global i el periodista Carlos Quílez (autor del llibre

