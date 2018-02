Els psicòlegs veuen voluntat per integrar-se a la CASS

Actualitzada 22/02/2018 a les 06:53

Redacció Andorra la Vella

El president del Col·legi de Psicòlegs, Òscar Fernández, es va reunir amb directius del SAAS, de la CASS i del ministeri de Salut dilluns passat, en la primera reunió que es va celebrar per intentar que els professionals privats entrin a la CASS. “Va ser una primera presa de contacte per veure en quin punt estàvem i, a partir d’aquí, començar a treballar per definir la nostra col·laboració”, va dir Fernández, que també va indicar que van quedar per seguir parlant les pròximes setmanes, que esperen poder presentar la primera proposta en ferm.