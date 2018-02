El Govern i els sindicats acorden renegociar la llei de la Funció Pública

Espot afirma que l’executiu ha fet “concessions” en aquells punts que han generat més rebuig

Actualitzada 22/02/2018 a les 13:20

Andorra la Vella Redacció / Sònia Bagudanch

El Govern i els sindicats han decidit en la reunió d'aquest matí renegociar la llei de la Funció Pública després que l'executiu hagi obert la porta a tractar alguns dels punts que fins ara no acceptava modificar. Els contactes es reanudaran la setmana vinent i els representants dels treballadors hauran de presentar al Govern els aspectes que volen renegociar i a més es debatrà sobre les propostes que l'executiu havia plantejat a principis de setmana.

Els sindicats han anunciat que de moment la vaga no està desconvocada i que es podrien organitzar accions de protesta contra la normativa però no serian accions tan contundents com l'aturada laboral. El portaveu de la plataforma sindical, Gabriel Ubach, ha explicat que els sindicats continuen endavant amb la presentació d'una demanda contra l'executiu per vulneració del dret sindical per la manca de negociació en la comissió consultiva.

La ministra Eva Descarrega ha valorat positivament que els sindicats tornin a seure a la taula per negociar i ha exposat que entre els aspectes de la llei que es tractaran amb els representants dels funcionaris figuren els quinquennis. També s'abordarà el percentatge de sou quan hi ha una adaptació del lloc de treball per a l'empleat públic perquè hagi de canviar de feina per una malaltia, que el Govern està disposat a arribar fins al 80% i la jornada intensiva.



Posicionament previ de l'executiu

El ministre Xavier Espot va explicar ahir que el Govern esperava arribar a “acords concrets” amb els sindicats sobre la llei de la Funció Pública que permeti desconvocar la vaga de funcionaris. Espot va afirmar ahir en la roda de premsa posterior al consell de ministres que “l’esquelet de la llei no genera debat” i que “les qüestions que generen controvèrsia són importants però puntuals”, que afecten vuit articles.

En aquest sentit, va explicar que el Govern ha fet “propostes alternatives” sobre els temes que han generat més malestar entre les organitzacions sindicals, i va remarcar que en parlaran a la reunió que l’executiu mantindrà avui amb els representants dels sindicats de l’administració. Un contacte del qual “Govern espera que en surtin acords concrets”, va dir Espot, el qual va afegir que l’acord hauria de permetre “un text consensuat”.

El ministre va posar de manifest que el Govern ha fet “concessions” als sindicats “‘d’acord amb els seus neguits”, tot i que va voler deixar clar que el projecte resultant “no pot posar en entredit” el model de Funció Pública que defensa l’executiu. “No ha canviat l’actitud ni el posicionament del Govern”, va manifestar, tot recalcant que l’executiu “sempre ha ofert mà estesa” als sindicats per negociar la reforma de la llei. No obstant això, va reconèixer que el text inicial “pot patir variacions” fruit de les negociacions amb els col·lectius. “Continua la lògica de voluntat de diàleg que sempre hem tingut”, va subratllar, però va assenyalar que ara han considerat que era “oportú” fer “propostes sobre punts específics que ells veuen cabdals” per “fer avançar el bloqueig”.

El ministre va destacar que a la reunió d’avui discutiran les propostes que l’executiu va formular la setmana passada, com ara el plantejament d’una jornada intensiva de 7,5 hores al dia per a tots els treballadors públics. Espot va justificar que s’hagin fet aquestes propostes per intentar desbloquejar el conflicte que ha desembocat en la convocatòria de vaga indefinida per part dels sindicats, però va criticar que pretenguessin començar de zero. “El que no es pot exigir és un full en blanc i començar el procés des del principi. Tot es pot negociar però algú ha de fer la primera redacció. Dir que es vol un full en blanc és dir que no es vol que el projecte acabi prosperant”, va sentenciar.



Canvis via esmena

Els canvis a la llei que s’acordin entre Govern i sindicats es podrien introduir al text via esmenes durant el període tràmit parlamentari per no haver de retornar-lo a la comissió consultiva. Sobre aquesta qüestió, Espot va declarar que “si ens posem d’acord sobre aquests punts i estem tots disposats a fer concessions és irrellevant si s’introdueixen al projecte o a través d’esmenes”. “El que compta és el que acabarà sent la llei definitiva”, va concloure.

En aquest context, va destacar que la voluntat del Govern és que la modificació de la llei de la Funció Pública vegi la llum a final de legislatura. “Esperem posar-nos d’acord sobre les diferents disposicions i com això s’introdueixi a la llei no fa la diferència”, va resumir el ministre.

