Govern licita el pont de Francesc Cairat a la futura desviació de Sant Julià

L'obra durarà 15 mesos i enllaça la General 1 amb l'altra banda del riu

Actualitzada 21/02/2018 a les 19:28

Redacció Andorra la Vella

El consell de ministres ha aprovat avui la licitació del nou enllaç entre l'avinguda Francesc Cairat, l'actual General 1, i la futura desviació de Sant Julià de Lòria. L'obra ha d'estar executada en un termini de 15 mesos i forma part de la fase 1 del projecte de desviament del trànsit pel centre de la parròquia, de la qual el desembre passat es van adjudicar els treballs de la remodelació del pont de Fontaneda.

Els treballs s'inclouen en la part nord de la desviació que passa per l'antic camping Huguet i es concreten en la construcció d'un nou pont sobre el riu Gran Valira que connecta la General 1 amb la futura desviació per l'altre costat del riu. A més, des de Govern es destaca que servirà per augmentar la capacitat de la secció hidràulica i les canalitzacions dels serveis d'aigua, clavegueram, llum i telefonia.

El ministre Xavier Espot ha explicat també en la roda de premsa posterior a la reunió del gabinet que en la trobada que mantindrà demà el Govern amb els sindicats de funcionaris es tractaran els aspectes que s'han acceptat de les propostes plantejades pels representants dels treballadors sobre la reforma de la llei de Funció Pública i que ha destacat no afecten l'essència de la normativa.

