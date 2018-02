Josep Sinfreu assegura que els pertocarà pactar els serveis mínims amb la direcció

El secretari general del Sindicat de Funcionaris de Duana, Josep Sinfreu, va defensar ahir que “la missió ha de ser no arribar a la vaga”, si bé cal que Govern estigui disposat a tancar un acord sobre la llei amb els sindicats de l’administració. Els afiliats del sindicat de duaners van aprovar dilluns al vespre en assemblea “secundar la vaga” per majoria, però no es contempla que s’anunciïn accions almenys fins després que demà dijous s’hagi fet la reunió entre l’executiu de Martí i els representants sindicals. “Hem de veure si les propostes del Govern són en ferm”, va apuntar

(21/02/18 07:27)