Els adolescents proposen que es faci un centre per a menors amb addiccions i mesures per reduir el consum de drogues

El Consell de Joves debat sobre la doble nacionalitat Pere López i Justo Ruiz han presidit una de les comissions de joves Enric Revuelta

Actualitzada 21/02/2018 a les 18:04

Redacció Andorra la Vella

Els joves volen que es plantegi la possibilitat de permetre la doble nacionalitat. Aquesta és una de les propostes que s'han tractat avui durant les reunions de comissions que han presidit consellers generals amb els estudiants per debatre les propostes que es tractaran en la sessió de Consell General de Joves que ells mateixos protagonitzaran el 7 de març. Els alumnes de secundària del col·legi Sant Ermengol han estat els que han presentat la iniciativa per parlar sobre la modificació de la Constitució per poder tenir més d'una nacionalitat. Els membres de la comissió han comentat els problemes legals que comportaria aquest canvi i s'han escoltat opinions a favor i en contra de la prohibició de la doble nacionalitat. Una altra de les proposicions que s'ha plantejat és la de crear un centre per a menors amb addiccions, presentada pels alumnes del Lycée, i en la mateixa comissio s'ha debatut sobre la regulació del dret d'asil, a proposta dels estudiants del col·legi Maria Moliner.

Els joves s'han mostrat també preocupats pel consum d'estupefaents entre els menors i han proposat que es revisi el pla de drogues per reduir-ne el consum. L'última proposició debatuda fa referència a la igualtat entre homes i dones.