L'agent va ser condemnat per una ordenança penal per donar cops a un arrestat que estava emmanillat a l'edifici de l'Obac

Expulsat un policia del cos per agredir un detingut Els fets van tenir lloc a l'edifici central de la policia Arxiu

Actualitzada 20/02/2018 a les 14:44

Redacció Andorra la Vella

Un agent de policia ha estat expulsat del cos per haver agredit un detingut emmanillat al passadís de l'edifici central. Els fets es van produir quan una patrulla va arrestar un home i aquest va oposar resistència i va insultar els efectius del cos de seguretat tant al moment de ser detingut com durant el trasllat en el vehicle oficial. En arribar a l'edifici de l'Obac el policia va agredir el detingut amb cops a la cara i una puntada de peu al cap mentre estava emmanillat.

La víctima va denunciar l'acció de l'agent, se li va prendre declaració i es va demanar un informe forense per comprovar les lesions de l'home. En l'informe no queda clar que patís un cop al cap. Les imatges enregistrades per les càmeres van servir per comprovar l'agressió i l'agent va ser detingut i va ser jutjat per ordenança penal. La condemna imposada és de presó condicional i d'inhabilitació durant sis anys que no tindrà efecte perquè va ser automàticament expulsat del cos de policia.

