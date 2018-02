Política Lingüística va obrir 20 expedients l'any 2017 per incomplir l'ús del català

Una de les novetats va ser la posada en marxa del Pla de dinamització lingüística al Pas de la Casa

El Servei de Política Lingüística (SPL) va obrir l'any passat 20 expedients a establiments d'Andorra per incomplir la legislació d'ús del català, després de realitzar fins a 213 inspeccions mitjançant la Unitat d'Inspecció i Dinamització (UID). D'aquests 20 expedients, vuit ja s'han resolt, ja que les empreses han rectificat les infraccions. Durant l'any 2017 hi ha hagut un cert increment de les actuacions per part de la UID gràcies al Pla de dinamització lingüística que s'ha posat en marxa al Pas de la Casa. Un projecte que s'està duent a terme juntament amb l'Àrea de Llengua Catalana.

Des del SPL, també s'ha continuat incentivant l'ús del català en diversos sectors realitzant diferents accions destinades a tota la població, com el Cinema en català o la col·laboració amb l'Andorra Kids Film Festival. Un altre aspecte rellevant també va ser la signatura de l'acord al setembre entre la Universitat Carolina de Praga i el Ministeri de Cultura, Joventut i Esports del Memoràndum per a la creació del Centre Carlemany de Llengua Catalana a la capital txeca.

