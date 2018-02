El TC anul·la els escorcolls als domicilis i a l'empresa dels Cierco

Els magistrats ordenen el retorn de tot el material que es va intervenir en el registre del juny passat

Actualitzada 20/02/2018 a les 18:20

Redacció Andorra la Vella

El Tribunal Constitucional ha declarat nuls els escorcolls que es van fer el 8 de juny passat als domicilis de Ramon i Higini Cierco i també a la seva empresa Indústries Muntanya, segons han informat els antics accionistes de BPA en un comunicat. Els magistrats decideixen que s'ha de retornar tot el material comissat en el registre ordenat per la batlle Alexandra Terés perquè s'ha vulnerat el dret a la intimitat dels Cierco i també el dret a la defensa dels lletrats "perquè entre la documentació segrestada i els 38.410 correus electrònics comissats hi havia moltes comunicacions entre clients i assessors legals", assenyalen els recurrents.

La sentència estima que els procediments es van respectar en els escorcolls però que "el mandat es va extralimitar" i que es pretenien segretar elements que anaven més enllà dels necessaris pel cas estricte que s'estava investigant", segons s'indica al comunicat. El registre va ser ordenat per la batlle arran de la causa per revelació de secret bancari inclosa al 'cas Pujol' però s'indica que va ser tan ampli que "indueixen el risc de perseguir altres delictes, concretament, aquells que deriven de la causa BPA". Els magistrats sostenen que la perquisició "hagués hagut de ser més precís en la identificació dels lligams entre els objectes segretats i la infracció".

