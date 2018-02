Denegada la petició de l'ultra finlandès per anar al gimnàs

El Tribunal Superior va denegar ahir la petició del polític i periodista finlandès Ilja Janitskin per anar al gimnàs. L’home, que està pendent de si és extradit o no a Finlàndia per presumptes delictes com ara el de discriminació i incitació a l’odi, calúmnies, i amenaces no condicionals, havia demanat autorització per sortir dues hores diàries per fer exercici. Janitskin, que pateix un càncer, havia fet aquesta petició perquè el metge l’hi aconsellava per a la seva recuperació. Fonts consultades pel Diari expliquen que la petició ha estat denegada perquè res impedeix que l’home pugui fer esport a l’interior de