Un turista francès perd la vida mentre esquiava a Pal

L'home de 56 anys hauria mort a conseqüència d'una aturada cardíaca a les pistes

Actualitzada 19/02/2018 a les 18:38

Redacció Andorra la Vella

Un turista francès de 56 anys ha mort aquesta tarda a l'estació de Pal, a la pista del Besurt II. L'home estava esquiant quan s'ha desplomat al mig de la pista, segons ha informat la policia, que ha estat requerida des del domini massanenc de Vallnord per la defunció a les 15.25 hores. La causa de la mort sembla haver estat una aturada cardíaca, segons han explicat des del cos de seguretat.

Des de l'estació s'ha descartat que hi hagi hagut cap accident i s'atribueix la defunció a causes naturals i s'ha assenyalat que fins al lloc dels fets s'ha desplaçat el servei mèdic de pistes, membres del SUM i la direcció de l'estació per atendre l'home. L'equip de Vallnord ha lamentat el succès i transmet el condol als familiars de l'esquiador, segons ha fet públic en un comunicat.