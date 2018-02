“Trepitjar bé és fonamental per a la salut de tot el cos”

Nieto recorda la importància de fer-se una revisió anual dels peus per aconseguir prevenir malalties i alhora corregir possibles problemes, com ara el vertigen o molèsties a les lumbars

Són uns dels grans oblidats quan es parla de la salut, però el benestar de tot el cos depèn en gran manera dels peus. La podòloga de la clínica Podoactiva Andorra Elisabet Nieto assegura que moltes persones descuiden els peus. Per això recomana realitzar-se revisions periòdiques per prevenir malalties i corregir possibles problemes que es poden derivar, per exemple, de trepitjar malament.



La podologia és encara una gran desconeguda per a moltes persones.

És un terme molt general i s’ha de tenir en compte que ha canviat molt en els últims anys. Dins de la podologia hi ha dos vessants, la part

#2 quines coses

(19/02/18 14:47)



#1 Quant val una plana al diari?

(19/02/18 13:36)