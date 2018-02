Soldeu equipa un helicòpter amb radar per buscar en allaus

L’aparell permet rastrejar possibles víctimes sota la neu en grans àrees

Soldeu disposa de la possibilitat d’utilitzar un helicòpter en la recerca en les allaus que està equipat amb un radar capaç de rastrejar possibles víctimes sota la neu. L’equip, segons van manifestar membres de l’estació i de l’empresa de l’aparell a mitjans francesos, està compost per un radar Recco que detecta el senyal que emeten els dispositius que porten part dels abrics o anoracs per esquiar. Aquest sistema permet cobrir grans extensions de recerca en molt poc temps i augmenta de forma molt important la possibilitat d’arribar a temps per salvar les víctimes que hagin quedat colgades.

L’helicòpter s’enlaira amb un