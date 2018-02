Neix la primera lliga regular d'esports electrònics d'Andorra

What You Play impulsa una iniciativa que pretén professionalitzar els videojocs

L’auge dels tornejos d’esports electrònics o e-sports que s’ha viscut arreu de tot el món en els dar­rers anys a través d’ordinadors, telèfons mòbils o consoles tindrà la seva pròpia rèplica al Principat. L’empresa andorrana What You Play organitzarà la primera lliga regular al país de Clash Royale i FIFA. Segons ha pogut saber el Diari, el tret de sortida a la competició el donarà un draft presencial a Illa Carlemany el 17 de març, en què se seleccionaran els 64 jugadors, 32 per a cada joc, que competiran durant els tres mesos de temporada.

La lliga començarà oficialment una setmana

