Els ingressos per la taxa a la importació de tabac van caure per novè més consecutiu el gener passat. La tendència a la baixa en la recaptació es va iniciar el maig del 2017 després d’un primer quadrimestre d’any amb ingressos extraordinaris a causa de l’anunci fet el novembre del 2016 per part del Govern que incrementaria en un 10% la taxa a aquest producte. Segons les dades fetes públiques pel departament de Tributs i Fronteres, al gener es van ingressar 8,3 milions per la taxa d’importació del tabac, 2,5 menys que els que es van recaptar el mateix mes

