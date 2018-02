Govern proposa als sindicats que un 15% de funcionaris facin serveis mínims

La ministra Descarrega ha presentat una proposta elaborada en base a l'acord dels directors de cada departament amb el seu personal

El Govern ha presentat aquest matí en una reunió amb els sindicats de la Funció Pública una proposta de serveis mínims "per garantir els serveis essencials a la comunitat durant la vaga", segons s'afirma en un comunicat, i que està basada en l'acord dels directors de cada departament amb el seu personal. El volum de funcionaris que es preveu que hauran de treballar durant les jornades d'aturada equival a un 15% del personal de l'administració i s'ha decidit en funció del servei que dona cada departament. Així, des de l'executiu s'assenyala que en el cas de les àrees que no tenen incidència directa en la comunitat "no es requereixen serveis mínims o s'ha establert un sol efectiu necessari" mentre que en d'altres es considera "imprescindible la totalitat o gairebé la totalitat dels efectius per garantir la seguretat i l'atenció als usuaris" i, per tant, "s'han hagut d'acordar serveis mínims més elevats". La ministra Eva Descarrega ha explicat que el Servei de Tràmits estarà en funcionament i també el COEX estarà preparat per si hi hagués una nevada important.

Els serveis mínims en el cas d'Educació s'estan negociant des del ministeri amb el SEP i es destaca que serà en funció del seguiment de la vaga que es decidirà "si són jornades lectives o no". La proposta del ministeri preveu que a maternal hi hagi un docent per cada tres grups de nens i un col·laborador educatiu per cada dos grups. En el cas de la resta d'alumnes es planteja que hi hagi un docent per cada quatre classes. A més, es fixa que hi hagi un membre de l'equip directiu a cada centre per seguretat.

La trobada d'aquest matí ha comptat amb la presència del cap de Govern, Toni Martí, i els ministres Eva Descarrega, Xavier Espot i Eric Jover i s'ha decidit amb els representants sindicals que hi hagi un preavís de 48 hores i l'executiu ha demanat als sindicats que presentin "un document detallant les accions possibles en la mesura del possible" per adaptar els serveis mínims si fos necessari. Finalment, el Govern ha tornat a oferir als representants dels funcionaris la possibilitat de treballar conjuntament per incorporar algunes demandes de les que han plantejat a la nova normativa de Funció Pública.

