Condemna a l'executiu per un acomiadament improcedent

Haurà de pagar 16.666 euros a una treballadora que estava de baixa

La sala civil del Tribunal Superior de Justícia ha desestimat la demanda presentada pel Govern contra una sentència de la Batllia que l’obliga a indemnitzar una treballadora de l’administració a qui va acomiadar estant de baixa. L’executiu haurà de pagar 16.666 euros amb els interessos meritats a comptar del 21 d’abril de l’any passat. La dona va treballar per compte del Govern des del juny del 2006 fins a l’abril del 2007 com a operadora telefònica de bombers en substitució d’una funcionària. L’1 d’octubre d’aquell any va firmar un primer contracte de durada certa però indeterminada per cobrir temporalment com