Les legislatives es repetiran a l'abril

Els residents gals votaran un altre cop per l’anul·lació dels anteriors comicis

La repetició de les eleccions legislatives franceses a la cinquena circumscripció de l’estranger (que engloba Andorra, Espanya, Portugal i Mònaco) tindran lloc el 8 i el 22 d’abril. Els residents francesos hauran d’acudir novament a les urnes a causa de l’anul·lació dels comicis per part del Consell Constitucional del país gal per irregularitats. Segons va informar l’ambaixada francesa al Principat en un comunicat, hi podran votar aquells residents gals que figurin a les llistes electorals el 9 de març vinent.

Durant els pròxims dies, la representació diplomàtica de París a Andorra té previst donar més detalls sobre el funcionament dels comicis