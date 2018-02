Els empleats de l’administració reiteren que l’executiu no els pot descomptar cap jornada del salari sense regulació

Els sindicats aniran a la Batllia si Govern no els paga els dies de vaga. Fonts sindicals consultades van argumentar ahir que “el dret de vaga no està regulat a Andor­ra” i que, “per tant, a diferència d’altres països, tampoc ho està el fet de descomptar del salari el dia d’aturada”, motiu pel qual els sindicats de l’administració portaran el Govern a la justícia si no cobren el salari durant les jornades d’aturada. Els representants dels sindicats de la Funció Pública esperaran a acudir a la justícia, segons les fonts, quan hagi acabat el període de vaga. “Quan passi tot

