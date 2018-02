El grup francès donaria a l’Estat un 20% dels guanys si la facturació arriba als 20 milions

El grup francès PVG preveu invertir 13 milions d’euros pel casino en cas que guanyi el concurs públic per obtenir la llicència per operar al Principat. En una roda de premsa posterior a la presentació del projecte al Consell Regulador del Joc (CRAJ), la companyia va explicar que l’aposta que fan per llogar locals ja existents de Caldea facilitaria la posada en marxa de l’espai, prevista per al mes de desembre d’aquest mateix any. A més, la proposta es basa en una llei francesa de l’any 1907, que estipula que els casinos han d’estar ubicats en un espai amb aigües

