“Tenim joc però també música, gastronomia, art o congressos”

Riu anuncia per al projecte de casino de Bomosa acords amb productores per dur concerts d’artistes internacionals, tornejos d'esports' i col·laboracions amb Estrelles Michelin

Aliat amb Casinos d’Àustria, que també n’és inversor, Bomosa proposa un projecte en què el joc esdevé una pota més d’un complex (L’And Center) que planteja amb d’altres focus d’atracció. Part dels beneficis seran per a projectes socials i un 10% de les accions seran d’oferta pública. Hi concor­ren amb tres ubicacions: Centre de Congressos, Caldea i un espai en un edifici del Clot d’Emprivat que ja està en construcció.



Per què Bomosa concorre al concurs del casino, una iniciativa d’entrada allunyada dels seus interessos?

Ja que Andorra el tiraria endavant, vam decidir presentar-nos per fer una proposta el més sostenible i

