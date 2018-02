El conseller de DA lamenta el bloqueig del grup mixt per resoldre la paritat entre homes i dones

Sortida a l’atzucac per la composició al Consell d’Europa. La reunió de la delegació del Principat va acordar ahir nomenar membre titular la consellera de Demòcrates per Andorra Patrícia Riberaygua per complir la paritat entre homes i dones. D’aquesta manera, Carles Jordana, que fins ara ocupava aquest càrrec, passarà a ser membre suplent però conservarà la presidència de la delegació. Riberaygua compartirà la titularitat amb el conseller d’SDP, Víctor Naudi, que va passar a ostentar aquesta posició al gener després del trencament del grup parlamentari liberal i els posteriors reequilibris que es van fer amb la nova composició al Consell

#2 Sara

(16/02/18 11:09)



#1 Problemón....

(16/02/18 09:13)