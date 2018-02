Ld'A denuncia “disfuncions” en el servei d'atenció a domicili

Pallarés critica que Govern no informés abans de l’encariment de l’hora

El grup liberal denuncia les “disfuncions” que assegura que ha patit el servei d’atenció domiciliària (SAD) arran del traspàs de la gestió de comuns a Govern. Els consellers liberals critiquen que l’executiu informés de l’encariment del preu de l’hora de 5 a 9 euros el 22 de gener quan l’enquesta de satisfacció es va realitzar al desembre. “Sorprèn que els treballadors no tinguessin constància de l’augment del preu i els usuaris els retreien no haver avisat”, va lamentar ahir la consellera Judith Pallarés en roda de premsa, on també va denunciar que el temps de resposta de sol·licituds ha passat