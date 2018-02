La Cambra de Comerç reclama una plataforma d'inversors

El ministre Saboya avala la idea i remarca la necessitat de reforçar l’ecosistema emprenedor

Crear una plataforma que centralitzi i fomenti l’atracció d’inversors, estrangers i andorrans, que estiguin interessats a invertir en empreses del Principat o que, sent estrangeres, vulguin vincular-se a Andorra. Aquesta és la proposta principal de la comissió de treball que va impulsar la Cambra de Comerç per analitzar els problemes i els reptes de l’atracció d’empreses al país. L’advocat i director d’Emindset Law, Oriol Giró, va explicar ahir que la manca d’aquesta plataforma suposa una dificultat inicial per a l’emprenedor, que només té accés als grans inversors “a través del contacte directe, personal o professional”. I és que, segons Giró,