Les estacions sísmiques registren el terratrèmol de l'Aragó

Les estacions sísmiques del Principat van enregistrar el ter­ratrèmol d’intensitat 3,9 a l’escala de Ricther i que va tenir l’epicentre ahir a la localitat de Sopeira, a l’Aragó, prop de la frontera amb Catalunya. El sisme també es va sentir a les comarques nord-occidentals de la comunitat autònoma catalana i malgrat l’ensurt que es van emportar alguns veïns no hi va haver ferits.

Fonts del Cenma van explicar que les estacions del Principat van registrar fins a tres avisos entre dos quarts de deu i dos quarts d’onze del matí, però van assenyalar que no van tenir constància de cap trucada