L'Autea pretén fer visibles els afectats d'autisme adults

L’associació organitza la primera jornada sobre el trastorn el 16 de març

L’Associació d’Afectats d’Autisme a Andorra (Autea) va anunciar ahir la celebració de la primera jornada sobre trastorns de l’espectre autista (TEA) al Principat.

Un fet que van aprofitar per fer visibles aquells adults que també tenen el trastorn. Segons la vocal de l’associació, Inés Martí, un de cada cent naixements pateix aquest trastorn, i va afegir que “la societat s’hauria d’anar preparant per acceptar aquelles persones que necessiten suport al llarg de la seva vida”.

Per la seva banda, la secretària d’Estat d’Afers Socials, Ester Fenoll, va assenyalar que “el repte que tenim com a país” és que els 120 nens escolaritzats