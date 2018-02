El sindicat del comú d'Escaldes se suma a la convocatòria de vaga

Consideren que el marc legislatiu que ofereix la reforma proposada afecta els treballadors dels comuns

La Unió Sindical de Treballadors del Comú d'Escaldes-Engordany (USTCEE) ha aprovat per unanimitat secundar la vaga indefinida i participar a les accions de protesta proposades per la Plataforma de Sindicats de l'Administració Pública.



Tal com es va decidir en l'Aassemblea General celebrada ahir dimecres, la USTCEE també participarà en la redacció de les Iniciatives Legislatives Populars proposades per la Plataforma, ja que consideren que el marc legislatiu que ofereix la reforma proposada afecta els treballadors dels comuns.