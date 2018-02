El magistrat andorrà a Estrasburg va ser un dels dissidents en la sentència contra l’Estat espanyol

El magistrat andorrà al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH), Pere Pastor Vilanova, considera que la guàrdia civil va torturar els etarres Igor Portu i Mattin Sarasola després de ser detinguts el 6 de gener del 2008 a la localitat guipuscoana d’Arrasate. Tots dos van ser condemnats per pertànyer a ETA i per l’atemptat a la terminal 4 del aeroport de Barajas, a Madrid, l’any 2006, en què van morir dues persones. La sentència del Tribunal d’Estrasburg conclou que tant Portu com Sarasola van patir un tracte “inhumà i degradant” que ha de considerar-se “maltractaments” i no tortura. Segons el

