L’executiu afirma que transmet la documentació sobre els concursos a Spai per “voluntat pròpia”

El Govern va anunciar ahir que va enviar tant a la fiscalia com al Consell General tota la informació sobre les adjudicacions pel manteniment del sistema informàtic a l’empresa Spai, administrada per Ot Martí, el germà de l’actual cap de l’executiu. En un comunicat, el Govern va remarcar que aquesta documentació s’ha entregat per “voluntat pròpia”, ja que fins ara no hi ha hagut “cap pregunta parlamentària ni cap requeriment” per part del ministeri públic. Els sindicats van presentar una demanda la setmana passada per instar la fiscalia a investigar les adjudicacions sense concurs públic de contractes que pugen fins