Extradicció a Sèrbia d'un dels lladres de la joieria l'Art d'Or

El Tribunal de Corts accepta la petició de les autoritats sèrbies per una condemna de tràfic de drogues

Actualitzada 14/02/2018 a les 16:45

Redacció Andorra la Vella

Un dels dos condemnats pel robatori a la joieria l'Art d'Or el 2014 serà extradit al seu país d'origen, Sèrbia. El Tribunal de Corts va fer públic ahir que accepta la petició de les autoritats sèrbies que reclamen l'home perquè compleixi una pena de tres anys de presó per un delicte major de tràfic de drogues malgrat ell s'havia oposat a l'extradicció en el judici del novembre passat perquè va al·legar que temia ser assassinat. El lletrat del pres internat a la Comella va argumentar davant els magistrats que als centres penitenciaris d'aquell país no es pot garantir la seguretat del seu client perquè el podrien matar per venjança.

El Tribunal de Corts ha decidit que l'extradicció es faci quan l'home hagi complert la condemna imposada pel robatori que li permetria sortir de la presó a mitjan 2019.