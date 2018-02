El Govern es planteja unificar els preus de les guarderies i les inspeccionarà totes

El ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, va informar que el Govern plantejarà als comuns establir un preu unitari per a totes les guarderies del país, un cop s’hagi finalitzat la inspecció que es farà a la trentena de centres que hi ha durant aquest any. “Un cop les hàgim fet totes, evidentment haurem d’encetar el debat dels preus públics de les guarderies”, va dir després de la segona reunió de la comissió nacional de Benestar Social, on també estaven representats els comuns. Espot hi va afegir que “hi ha qüestions que requereixen unificació a tot el país.