El Govern vol afegir al projecte de la reforma de la Funció Pública mesures per conciliar la vida personal

i laboral dels funcionaris

El Govern mou fitxa davant de la vaga prevista dels funcionaris. L’executiu va proposar ahir una millora de la conciliació de la vida personal i laboral, un model que segons ha pogut saber el Diari està encaminat a oferir una jornada intensiva a tots els treballadors. La proposta s’afegeix a una desena de mesures plantejades pel Govern a la reunió a la qual va assistir el mateix Toni Martí per discutir els serveis mínims durant les aturades que encara no s’han fixat.

El Govern va transmetre un document als representants dels sindicats en què també proposa no aplicar el nou règim

