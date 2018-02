Un incendi a un àtic obliga a desallotjar un edifici al Pas de la Casa

Els bombers també han extingit un foc a un restaurant d'Arans a primera hora del matí

Actualitzada 14/02/2018 a les 12:01

Un incendi declarat aquesta matinada en l'àtic d'un edifici del Pas de la Casa ha obligat a desallotjar el bloc de pisos sencer. Els bombers han rebut un avís de fum a les 6.45 de la matinada, concretament al número 4 del carrer dels Pareatges, a l'edifici Vidal la Cava. S'hi han desplaçat diverses dotacions del Pas de la Casa, que han rebut reforços de Canillo i d'Andorra la Vella. L'incendi s'havia iniciat a la cuina-menjador de l'àtic per causes que encara es desconeixen. Els agents han desallotjat tot el bloc i han donat per extingit el foc gairebé una hora després, a les 7.44 del matí. Tot i així, segueixen treballant-hi perquè les bigues de l'edifici són de fusta i encara no poden garantir la seguretat dels que hi viuen.

Els bombers han rebut un altre avís a les 7.41 hores del matí per un incendi declarat a la llar de foc del restaurant La Font del Tango, ubicat a l'avinguda de l'Ensegur d'Arans, a Ordino. En aquest cas, ha acudit una dotació de la Massana. Tot i així, la intervenció ha estat ràpida i en dotze minuts ja s'havia apagat el foc. No hi hagut ferits en cap dels dos incendis.