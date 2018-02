“No he fet la reflexió personal de si vull ser el cap de llista de DA”

Valora que no s’ha d’interferir en la feina de la comissió que busca el candidat de consens i critica l’oposició per rebutjar totes les propostes de Govern i no donar alternatives

Aposta per centrar-se en la feina pendent per complir el programa electoral i no entrar en possibles batalles successòries que desviïn l’atenció del Govern, i defensa la validesa del projecte “reformista, centrista i moderat de DA”, que remarca que continua vigent, en una conversa a la ràdio del Diari.



Com viu el conflicte que hi ha amb els funcionaris?

Amb cert desencís perquè tenia el convenciment que aquesta llei de la Funció Pública suposa una clara millora i un clar avenç en el reconeixement dels drets dels funcionaris i dels treballadors públics, i que aquesta sensació no hagi transcendit com a mínim