La policia inicia una campanya contra les infraccions de risc

El cos farà més controls per detectar imprudències a partir de dijous

El cos de policia engegarà dijous vinent una campanya específica de controls contra els comportaments imprudents al volant. Aquesta acció per a la seguretat del trànsit es focalitzarà en actuacions perilloses, com ara avançament indeguts o conducció temerària, així com en la detecció de cotxes que infringeixin la llei del Codi de circulació per no cedir el pas als vianants o a les interseccions, per no respectar la se-nyalització vertical o horitzontal o bé per superar el límit de velocitat indicat, entre d’altres. Amb aquest objectiu també s’intensificaran els controls amb radar mòbil per excés de velocitat.

La policia, segons es

