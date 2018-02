Govern demana als sindicats un preavís de 72 hores per la vaga

La ministra de Funció Pública ha explicat que la tramitació de la llei continua endavant

Actualitzada 13/02/2018 a les 19:05

Redacció Andorra la Vella

El cap de Govern, Toni Martí, la ministra de Funció Pública, Eva Descarrega, el ministre d'Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, i el d'Educació, Eric Jover, s'han reunit aquest matí amb els sindicats per demanar-los que convoquin amb un preavís de 72 hores la vaga. El Govern destaca que és necessari aquest termini d'antelació per avisar a les famílies que hagin de portar els infants a l'escola i també perquè els transportistes de mercaderia puguin planificar els viatges.

Martí ha exposat als representants dels empleats públics la voluntat de pactar els serveis mínims i ha proposat que siguin els directors de cada departament els que negociïn els serveis mínims amb els treballadors i en cas que no hi hagi acord que es pugui negociar en la reunió que hi ha prevista per a dilluns vinent.

La trobada d'aquest matí ha registrat una amplia assistència de representants dels funcionaris que durant una mitja hora han escoltat els plantejaments de l'executiu i a la sortida han anunciat que han de parlar entre ells si el preavís es fa amb més de 24 hores d'antelació.

Des del Govern també s'ha informat que avui hi ha hagut una reunió de tots els directors de l'Administració per demanar-los que negociïn els serveis mínims segons les necessitats de cada departament i amb especial incidència per als serveis més relacionats amb l'atenció al públic.

El cap de Govern ha plantejat als sindicats algunes propostes sobre la nova llei de Funció Pública, que la ministra Descarrega ha destacat que continua endavant, com ara que el règim de quinquennis no entrarà en vigor fins que siguin d'aplicació els reglaments que desenvolupin el complement de carrera i el de productivitat. També s'ha explicat que no s'aplicarà el sistema de quinquennis fins que cada funcionari completi i meriti el període de triennis que tingui en curs.