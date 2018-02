El síndic, el cap de Govern, ministres, polítics i representants del món social i econòmic van assistir a la cerimònia

L’església de Sant Esteve d’Andor­ra la Vella es va quedar petita ahir per la missa funeral de Rosa Ferrer. Personalitats de tots els partits polítics i de la societat en general van voler ser presents a la cerimònia i acompanyar la família, encara que algun es va quedar a fora sense poder entrar. L’arxipreste de les Valls, mossèn Ramon Sàrries, va ser l’encarregat d’oficiar una missa que va començar a les quatre de la tarda i en la qual hi eren presents la resta de mossens del país.

Per desig exprés de Ferrer, la primera bancada dedicada a les autoritats polítiques

#1 OSCAR LLOVET IBAÑEZ

(13/02/18 08:50)