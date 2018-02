La policia arresta una noia de 18 anys que va mossegar dos cops una agent de policia

La policia va detenir dissabte dos joves residents, un dels quals temporer, com a presumptes autors d’un delicte contra la integritat física amb l’agreujant de cometre l’agressió per un mòbil discriminatori, concretament per motius homòfobs. Els fets van succeir a tres quarts de sis de la matinada i els agredits també van ser dues persones. Segons van indicar des de la policia, els detinguts n’haurien insultat un per la seva condició sexual. A banda d’insults també hi va haver violència física, amb algun cop de puny. Hores després les dues víctimes van presentar la denúncia a la policia i aquell