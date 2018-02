Personalitats polítiques recorden la seva figura i en destaquen especialment la “força” i la “valentia” que va demostrar durant la seva carrera

El món de la política es va acomiadar ahir de l’exministra, exconsellera general i ex-cònsol major de la capital, Rosa Ferrer, que va morir la nit de dissabte als 57 anys. Nombroses personalitats es van acostar fins a la sala de vetlles i van destacar la “força”, la “decisió” i la “valentia” d’una persona que “ha marcat políticament el nostre país des de finals del segle passat fins a pràcticament avui en dia. No hi ha tantes persones que posessin tant entusiasme per fer la feina política com ella”, va afirmar el cap de Govern, Toni Martí. Ells dos van

