Plet per l'autorització a una dentista forana

El Col·legi esgrimeix la manca de reciprocitat i alerta de l’augment constant de professionals i el risc de saturació

El Col·legi d’Odontòlegs i Estomatòlegs ha interposat una demanda a la Batllia contra l’au- torització d’exercici a una professional procedent d’un país de Sud-amèrica esgrimint la manca de reciprocitat: és a dir, un titulat andorrà no podria treballar en aquell territori. L’executiu ha validat l’autorització amb la justificació que exercirà com a assalariada i no pas com a professional liberal amb consulta pròpia. Però el Col·legi argumenta, tal com va assenyalar la seva presidenta, Celine Diet, que obtenir aquest tipus d’autorització pot obrir la porta a accedir després a la professió liberal, i que per tant també s’ha de tenir