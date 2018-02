“És com un botó del pànic amb el qual pots avisar a emergències”

Viladomat és un innovador que ha creat dues aplicacions destinades a localitzar i rescatar persones desaparegudes a la muntanya o gent gran que es perd a la ciutat

Guillem Viladomat és un emprenedor. L’any 2013 aquest andorrà va crear una aplicació que serveix per alertar els cossos d’emergències en cas de necessitar un rescat a la muntanya. Ara, ha evolucionat amb la creació de l’aplicació Safe 365, per localitzar gent gran que es perd.



Com va sorgir la idea de crear l’aplicació ‘Alpify’?

La idea va sorgir perquè va desaparèixer un senyor a la muntanya, i això em va fer reflexionar sobre com podia fer alguna cosa perquè no passés més.



A qui va dirigida aquesta aplicació?

Volíem donar servei a les estacions d’esquí, perquè a casa meva es mouen en aquest