La ministra Ubach reconeix que Brussel·les “ha recollit” la demanda francesa de reduir el diferencial de preu i que vol arribar a un consens

La Unió Europea ha inclòs la petició de França perquè Andorra redueixi el diferencial de preus del tabac a la taula de negociacions. La ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, va confirmar ahir que Brussel·les “ha recollit” la demanda francesa i que vol negociar sobre aquest tema per arribar a un “consens”. Una qüestió que fins ara havia quedat fora de les converses per arribar a un acord d’associació, ja que s’han centrat a arrencar un pacte per mantenir el model actual durant 30 anys a canvi d’un seguit de contrapartides per anar adaptant el sector a la normativa europea.

França té