L’entrada dels psicòlegs a la CASS avança però falta tancar una proposta

La futura inclusió dels psicòlegs a la nova cartera de serveis de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) avança, però encara no està tancada. El president del Col·legi de Psicòlegs d’Andor­ra, Òscar Fernández, va valorar ahir “molt positivament” la reunió mantinguda amb el ministre de Salut, Carles Álvarez Marfany, sobre la qüestió. Fernández va destacar “la bona predisposició”, però va alertar que “ens esperàvem que el ministeri portés una proposta més àmplia i detallada”.

La trobada dels psicòlegs amb Álvarez Marfany va servir per acordar una nova trobada que encara no té data i que se celebrarà a quatre bandes,