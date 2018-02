Andbank explica la seva cultura corporativa a la 14a convenció de banca privada

La 14a convenció de banca privada internacional, en la qual han pres part prop de 180 professionals de 27 nacionalitats diferents, especialistes en banca privada del Grup Andbank, va finalitzar ahir després de tres jornades. L’objectiu principal era compartir la cultura corporativa i la filosofia de l’entitat, així com analitzar els canvis que està vivint. També es va comprovar com aquestes entitats s’estan adaptant als canvis i a les novetats en matèria legislativa que s’han produït. Una de les ponències va ser la del doctor Josep Tabernero, del Vall d’Hebron Institute of Oncology (VHIO).