El ministre Torres afirma que el contracte serà “claus en mà” i que per tant les constructores no podran incrementar el preu pactat

El ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, va afirmar ahir en declaracions al Diari que el pressupost per a la construcció de l’edifici The Cloud, d’Andorra Telecom, no superarà els 39 milions d’euros previstos i que a més, exigirà als constructors que “l’obra es faci claus en mà, és a dir, que no hi pugui haver desviaments pressupostaris”. Per tant, “quan ens facin l’oferta, ens l’hauran de presentar amb el preu exacte i no el podran incrementar després”. Per tot plegat “no tenim raons per pensar que el global de l’obra superarà aquesta xifra, que és amb la que estem treballant

