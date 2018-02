Neix l'Agrupació de Comerciants de l'Eix Central

Actualitzada 09/02/2018 a les 06:42

Clara Julià Andorra la Vella

Les associacions de comerciants de l’avinguda Meritxell, l’avinguda Carlemany i del Fener Bou- levard es van ajuntar dimarts passat com a Agrupació de Comerciants de l’Eix Central. Les tres entitats, representades per Sònia Yebra, Susagna Venable i Joan Babot, respectivament, van signar una carta d’intencions i estan pendents d’acabar de constituir-se com a associació. Segons la presidenta de l’Associació de Comerciants de l’avinguda Carlemany, Susagna Venable, “hem signat el fet de voler ajuntar-nos però hem de treballar sobre la base legal per constituir-nos com a associació”. Venable va afegir que “això és un projecte de país”. Per la seva banda, el president de l’associació del Fener Boulevard, Joan Babot, va afirmar que “encara no hem concretat accions”, però va afegir que espera que l’acord uneixi el teixit comercial de l’eix per tal de celebrar accions conjuntes en un futur.